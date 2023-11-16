مجلس الأمن الدولي وافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.

ويدعو النص الذي قدمته مالطا إلى "هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال".

كما يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال".

وفي وقت سابق، قدّم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا اقتراحًا لتعديل مشروع القرار، حيث أشار إلى أنّه "لا نعتقد أنّ مجلس الأمن الدولي عليه الخضوع لإرادة الولايات المتحدة الأميركية".