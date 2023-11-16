"حماس" نفت ما أوردته "رويترز" عن لقاء جمع هنية مع خامنئي: ندعو الوكالة لتحري الدقة

علَّقت حركة "حماس" على ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أننا في "الحركة ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".

وكانت قد زعمت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين وحركة حماس طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "المرشد علي خامنئي قال لإسماعيل هنية في لقاء عقد مؤخرا في طهران أن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس".

وبحسب "رويترز"، توجه خامنئي لإسماعيل هنية بالقول "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر"، مضيفةً "خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية (حزب الله) إلى الانضمام للمعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.