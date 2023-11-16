البرلمان البريطاني صوت ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة تزامنًا مع مظاهرات حاشدة أمامه

صوت البرلمان البريطاني ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تقدم بها "الحزب الوطني الاسكتلندي.
وتزامن التصويت مع مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
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