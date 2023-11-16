مسؤول في مجمع الشفاء في غزة: القوات الإسرائيلية تقتحم المجمع من المدخل الجنوبي

أعلن رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء أحمد المخللاتي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي"، مؤكدًا أنّ "الاحتلال يقتحم المجمع من المدخل الجنوبي".

ويأتي ذلك بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي من المجمع في وقت سابق بعد اقتحامه، حيث أبقى على حصاره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.