أعلن رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء أحمد المخللاتي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي"، مؤكدًا أنّ "الاحتلال يقتحم المجمع من المدخل الجنوبي".
ويأتي ذلك بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي من المجمع في وقت سابق بعد اقتحامه، حيث أبقى على حصاره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في مجمع الشفاء في غزة: القوات الإسرائيلية تقتحم المجمع من المدخل الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.