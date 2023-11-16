مسؤول أميركي: حكومة نتانياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة ما يعني ضم أراض فلسطينية

نقلت شبكة "NBC" الأميركية عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية".

ولفت إلى أنّ "الخلافات تحتدم مع حكومة نتنياهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين"، مؤكدًا "أننا نعارض ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في غزة. نرفض فكرة المنطقة العازلة في غزة ونعارض أي مخطط من شأنه تقويض حل الدولتين".

وشدد المسؤول على "أننا ما زلنا نملك تأثيرا على حكومة نتنياهو لكن الوقت يضيق".

هذا، ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول قصفه العنيف على قطاع غزة الذي يطال المدنيين، في وقت يستمر فيه بتنفيذ عمليات بريّة كان آخر نتائجها اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.