شاحنات الغذاء التركية تملأ موانئ إسرائيل .. إبراهيم عيسى: أردوغان لم يفعل شيء إلا الكلام

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم والحكومات الغربية والجيوش العربية لم تنتصر لمستشفى الشفاء وإيران وحزب الله لم ينتصران ولم يدافعان عنها، فضلا عن تركيا، قائلا: «تركيا بكل الجعجعة والغوغائية تفعل نوع من المزايدات والشعبوية وادعاءات البطولة اللفظية».

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن «أردوغان لم يفعل شيء إلا الكلام وفي الآخر لو عدينا الحمولات التركية من 7 أكتوبر إلى الآن سنجد عجبا».

متابعا: «ما يفعله أردوغان جعجعة وعربدة وجربعة سياسية من الحناجر الإخوانية والمحصلة أن شاحنات الغذاء التركية تملء موانئ إسرائيل».

وهاجم إبراهيم عيسى، حركة حماس قائلا: «حماس ألقت مليون طفل في جحيم الحرب بدون مسئولية أو ضمير وحماس لم تنتصر لمستشفى الشفاء ولم تدافع عن مرضاه وأطبائه، وصور الاطفاء في الحضانات تقطع القلب وتحسسك بالعجز».

ووجه سيلاً من الأسئلة لحماس ، جاء فيها :

السؤال الذي لا يريد أحداً أن يسأله :

هل انتصرت حماس لمستشفى الشفاء ؟

هل دافعت حماس عن مستشفى الشفاء ؟

هل قاومت حماس الإسرائيليين في مستشفى الشفاء ؟

دبابات الجيش الإسرائيلي وقفت تحاصر مستشفى الشفاء.

حضرتك عملت ايه ؟ أطلقت عليهم رصاصة واحدة ؟

قاعد تزايد على العالم انه مش واقف جنب الشعب الفلسطيني لكن حضرتك اللي على الأرض عملت ايه ؟

دافعت عن مستشفى واحد ؟ ولا عملتوا أي حاجة خالص !!

مافيش قناص عندك ضرب عسكري إسرائيلي وما بانش عليك أي أمارة ولا أي دليل على كلامك "أنا القوي".