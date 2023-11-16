شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب إرادة جيل – أحد أحزاب التحالف المصري – مؤتمرا جماهيريا، السبت المقبل، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بقاعه الأزهر للمؤتمرات بمدينه نصر.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن حزب إرادة جيل من أول الأحزاب التي أعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات.

وأوضح "مطر" أن حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنتمية لتحالف الأحزاب أعلنت مبكرا لدعمها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، مضيفا :" اتفقنا على أهمية دعم الرئيس وتأييدها من أجل الوصول إلي الجمهورية الجديدة".