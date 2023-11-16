حكومة غزة تطالب بالتدخل لوقف المحرقة.. حماس: الاحتلال ينسج مسرحية هزيلة بوضع أسلحة بمجمع الشفاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء، أن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على أسلحة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة "مسرحية هزيلة"، في حين طالب المكتب الإعلامي الحكومي العالم بالتدخل لوقف "المحرقة".



جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الحركة على "تيليغرام" ردا على بيان للجيش الإسرائيلي قال فيه إنه اقتحم مجمعا محددا "توجد حوله معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية".



وأوضحت حماس أن "زعم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة".



وأضافت الحركة أن تلك المزاعم "هي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".



وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها "كابوس"، بينما كان المجمع يضم مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة.



وقالت "حماس" في بيانها: "كرّرنا أكثر من مرة ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادعاءاته الباطلة، لأننا ندرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزل"

مطالبة بالتدخل لوقف المحرقة



طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، العالم بالتدخل لوقف "محرقة" مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعدما اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم.



وكشفت المكتب الإعلامي في بيانات متتالية، عن ممارسات وصفها بأنها ترتقي إلى "جريمة الحرب"، ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي داخل المستشفى، الذي يعد المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة.



ودعا المكتب الحكومي في بيانين منفصلين "كل دول العالم إلى التدخل من أجل لجم هذا الاحتلال ووقف هذه المحرقة، وهذه الجرائم المنظمة والمخطط لها".



وقال إن تلك الممارسات التي تصنف "جريمة حرب وجريمة ضد الأخلاق وضد الإنسانية" تأتي بعد حملة من التحريض والتضليل للرأي العام حول المجمع الطبي.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة "حماس" والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.



وأكد بيان "الإعلامي الحكومي" في غزة أن حديث الجيش الإسرائيلي عن وجود ممرات آمنة للخروج من مستشفى الشفاء مجرد "دعاية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعدام وبشكل ميداني ومباشر للعديد من العائلات التي حاولت الخروج من مستشفى الشفاء، وأوقعوا أكثر من 30 شهيدا وعشرات الإصابات".



وفي السياق، ذكر المكتب أن "جنود الاحتلال قاموا باقتحام المباني الطبية داخل أسوار مجمع الشفاء، بالدبابات والجنود المدججين بالسلاح، والعبوات الناسفة وبالطائرات المسيرة، فضلا عن القيام بإطلاق النار بداخل المستشفى".



كما كشف أن الجيش الإسرائيلي "طرد عددا من الأطفال وبعض المرضى وألقى بهم في الشارع وتركهم يواجهون مصير الموت والقصف والقتل تحت تهديد السلاح والقناصة والطائرات المُسيرة القاتلة"، بحسب المصدر ذاته.



ووفقا للمكتب، "أطلق الجيش الإسرائيلي النداءات على الطواقم الطبية بالنزول من المباني لكي يقوموا بإجراء التحقيق معهم، تحت تهديد القتل والسلاح".



وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، وأجبروهم على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم".



وتابع: "أطلقوا النار بداخل المجمع مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي ما زال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة".



وفي السياق، قال المكتب إن الجيش الإسرائيلي "سيخرج "عاجلا أم آجلا، بأذيال الخزي والعار والهزيمة والفشل في تحقيق أي من الأكاذيب والروايات الزائفة التي ينشرها للرأي العام".



وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر طبي من داخل مستشفى الشفاء، للأناضول، (مفضلا عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اقتحم مباني الجراحة، والكلى، والباطنة، والاستقبال الرئيسي، والولادة في مستشفى الشفاء، وينفذ تفجير في أقبيتها".



وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة "كابوس"، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه اقتحم مجمعا محددا "توجد حوله معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية".



وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لا مؤشرات" على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية ضد مستشفى الشفاء "لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو ضحايا بين قواته"، حسبما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، صباح الأربعاء.



وكان هناك نحو 700 مريض و36 من الأطفال الخدج وعشرات النازحين وأفراد الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء، عند اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر: الأناضول