الصناعة من أولوياتي.. "حازم عمر": هدخل في مديونيات المصانع المغلقة كـ"شريك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الصناعة من أولوياتي لتحقيق الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، تقديم الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور":"برنامجي يتضمن حلولًا للمصانع المغلقة، مشيرًا إلى أنه يوجد 3 آلاف مصنع مغلق، وهناك حلول لإعادة عملها، في ظل تعثرها وعدم السداد، قائلًا:"هنحل ونشوف مشاكلهم لإعادتهم للإنتاج مرة أخرى، وسندخل بمديونياتهم كشريك، ولن نعفي ولن نجدول".

وشدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، على وجود استراتيجية لدعم الصناعات الجديدة، من خلال زيادة حوافز الإنتاج والصناعة.

وأوضح عمر، أنه سيتم منح الأرض مقابل الإنتاج خلال فترة 3 سنوات، قائلًا: (هقوّم الصناعات المختلفة وبعدين أطرحها في البورصة".

وأشار المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى أنه مطلوب زيادة حوافز الإنتاج من خلال زيادة حوافز الصناعة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج الصناعي من أولوياته.

وأكد المرشح الرئاسي، امتلاكه الإرادة والسياسية؛ للنهوض بملف الصناعة وتجاوز بعض المشكلات القائمة.