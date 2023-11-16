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المرشح الرئاسي حازم عمر: الاستثمار الإنتاجي أبرز أولوياتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يستهدف إصلاح المحليات، والقطاع التجاري سواء داخلية أو الخارجية، وخاصة من خلال الرقابة والوفرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه سيتم هيكلة المالية العامة، ودفع الصناعة، مضيفًا :"أولوياتي الاستثمار الإنتاجي ثم الاستهلاك الإنتاجي، ولكن الحوافز ستكون لصالح الاستهلاك الإنتاجي، بجانب تغطية عائد الصادرات للواردات 62% وأسعى لرفع لـ 80% خلال السنوات القادمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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