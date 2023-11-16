أمطار تصل لرعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، ونشاط للرياح على بعض المناطق، اعتبارًا من الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر 2023.

أضافت الأرصاد، عبر فيسبوك، أن طقس غدًا الخميس يشهد وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة غدًا كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 عظمي 19 صغرى.

السواحل الشمالية: 26 عظمي و 18 صغرى.

جنوب سيناء: 30 عظمي و 21 صغرى.

شمال الصعيد: 28 عظمي و 15 صغرى.

جنوب الصعيد: 30 عظمي و 19 صغرى.

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