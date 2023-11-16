شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لقاءاتي مع الرئيس شي صريحة ومباشرة دومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة والصين دائما لا تتفقان، لكن اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الماضي، كانت دومًا صريحة ومباشرة، مشيرًا إلى أن تجنب سوء التفاهم وسوء التواصل بين بكين وواشنطن ضروري.

جاء ذلك في مستهل لقاء الرئيسين في كاليفورنيا يوم الأربعاء، لأول مرة وجهًا لوجه منذ عام، في محاولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين، والتقى القائدان في منطقة فاخرة جنوب سان فرانسيسكو وحيا كل منهم الآخر بابتسامة وتصافحا.

أهم علاقة ثنائية في العالم

وشدد شي على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي أهم علاقة ثنائية في العالم، ولا يمكنهما تجاهل بعضهما البعض، بحسب ترجمة لتصريحاته.

واتصفت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بالتوتر الشديد منذ أمد طويل. ولم يجتمع بايدن مع شي شخصيًا منذ قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قبل عام.

وسعى الجانبان الصيني والأمريكي في الأشهر الأخيرة إلى إحياء الحوار كل منهما مع الآخر، وسبق اللقاء الرئاسي عدة اجتماعات بين أعضاء رفيعي المستوى في حكومتي البلدين.

قضايا ونقاط خلافية

والتقى الرئيسان في سان فرانسيسكو على هامش قمة المجموعة الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، وخططا لإجراء محادثات لعدة ساعات بشأن مجموعة من القضايا والنقاط الخلافية.

وقال الجانب الأمريكي إن الهدف من المحادثات هو تنظيم المنافسة بين البلدين بطريقة مسؤولة، وتأمين قنوات الاتصال وتجنب الانجراف نحو صراع عسكري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج هذا الأسبوع، إن الصين تريد إعادة العلاقات إلى "مسار مستقر".

حرب تجارية واتهامات بالتجسس

واتسمت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بالتوتر لبعض الوقت، وأدت الحرب التجارية واتهامات بالتجسس والتوترات المحيطة بتايوان وموقف الصين في حرب أوكرانيا إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وحذرت ماو من أن بكين غير مستعدة للتراجع عندما يتعلق الأمر بتايوان ومطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهما نقطتان خلافيتان أثارتا شبح الحرب.

وتعهدت الولايات المتحدة والصين قبل الاجتماع، باتخاذ إجراءات في مواجهة التغير المناخي، وقال الجانبان في بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء، إن أزمة المناخ "إحدى أكبر التحديات في عصرنا".