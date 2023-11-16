شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تتعهد بردود هجومية على التهديدات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت كوريا الشمالية اليوم الخميس، زيارة مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى إلى كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة، وتعهدت بردود هجومية على ما وصفته "بالتهديدات" العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، حمّل متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، الولايات المتحدة المسؤولية عن إثارة التوترات في المنطقة، وذلك تعقيبا على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سول هذا الأسبوع.

وجاء في البيان، أن "القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستتصرف وتتعامل بقوة مع كل التهديدات لأمنها ومصالحها الوطنية، بمزيد من القدرات المضادة الهجومية والساحقة، ومن خلال إجراءات عسكرية رادعة استراتيجية واضحة".

صواريخ أمريكية إلى كوريا الجنوبية

كانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ ستاندرد ميسيل 6 (إس إم - 6) الاعتراضية المحمولة على متن السفن والمعدات ذات الصلة للمساعدة على تحسين القدرات الأمنية للحليف الآسيوي.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، البيع العسكري الأجنبي المحتمل من حكومة إلى حكومة، والذي تقدر تكلفته بـ650 مليون دولار أمريكي، حسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.