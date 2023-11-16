شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الجهود المصرية المستمرة سواء على الصعيد السياسى أو الإنسانى للأشقاء فى غزة، خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها فى المقام الأول والأخير.

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وترتكب جرائم حرب من خلال عدوانها على غزة وحرب الإبادة التى تشنها على المواطنين العزل بغطاء أمريكى، وفى صمت غريب من المجتمع الدولة ومن دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان، مؤكدا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما أنه تعمل من أجل أن يعم السلام بالمنطقة بأكملها.

وأشار محمود، إلى أن الدولة المصرية لم ولن لم تدخر جهدا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح إزاء تحركات الأحداث فى غزة، مؤكدا أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية تمثل صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش لن يتحقق إلا عبر تفعيل حل الدولتين.