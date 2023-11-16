الرئيس الصيني: يتعين على الولايات المتحدة دعم إعادة توحيد الصين مع تايوان السلمي والحتمي

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن "الولايات المتحدة يتعين عليها دعم إعادة توحيد الصين مع تايوان السلمي والحتمي، والتوقف عن إمداد الجزيرة بالأسلحة".

واشار خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، الى انه "يتعين على الولايات المتحدة أن تعبر عن موقفها حول عدم دعم استقلال تايوان بأفعال ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين"، معتبرا ان "الصين في نهاية المطاف سيتم إعادة توحيدها. إعادة التوحيد أمر لا مفر منه".

وأكد شي جين بينغ أن "قضية تايوان كانت دائما أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات الصينية الأميركية".

وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأميركية الداعمة للانفصالية.

وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.