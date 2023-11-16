بايدن: طلبنا من إسرائيل أن تكون حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء بغزة

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن اننا "طلبنا من إسرائيل أن تكون حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء بغزة"، معتبرا ان "حماس ارتكبت جريمة حرب بإخفاء مقرها العسكري تحت المستشفى وإسرائيل لم تدخلها بعدد كبير من القوات". ورأى ان "الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدرة على القتل وارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين".

واشار الى انني "منخرط بشدة في قضية المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى، ونشهد تعاونا كبيرا من قطر"، لافتا الى انني "سأفعل كل ما في وسعي لتحرير الاسرى ولا أتحدث عن تدخل عسكري". وذكر انني "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد". كما لفت الى انني "أوضحت للإسرائيليين أنه سيكون من الخطأ إعادة احتلال قطاع غزة". واعتبر ان "إسرائيل دخلت إلى المستشفى بينما يحمل جنودها أسلحة، وبحثنا معهم الحاجة إلى أن يكونوا حذرين للغاية".