افادت وسائل اعلام يابانية، عن ان "الشرطة اعتقلت رجلاً بعد اصطدام سيارته بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو". وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام ياباني: الشرطة اعتقلت رجلاً بعد اصطدام سيارته بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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