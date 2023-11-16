حازم عمر: أمتلك مشروعا لبناء اقتصاد قوي.. وسأفض اعتصام الإخوان الفكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يمتلك مشروع قومي قادر على بناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات، يتضمن العمل في جميع القطاعات بالتوازي في توقيت واحد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"،:"أصف نفسي مرشح إصلاحي متوازن، ولست مع الاستقطاب الشديد، لأنه يصدر أجيالا مزاجها حاد، وسينعكس ذلك على أسلوب حياتهم، والاستقطاب الشديد مش حلو لبلدنا".

وأشار المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الدولة واجهت الإخوان أمنيًا وليس فكريًا، ولا بد من فض الاعتصام الفكري لديهم، قائلًا: "لو قضينا على اعتصامهم الفكري، فسيتم القضاء عليهم، وأنا أتحدث عن أولادهم وأحفادهم، هنفضل في معركة أبدية".

وواصل: "الإخوان أساءوا لمصر وحاولوا تعطيل التنمية، وهفض أفكارهم، وطواعية يحلوا التنظيم من نفسهم ويأتوا لمساعدتي في إنهاء فكرتهم المؤذية جدًا للوطن".