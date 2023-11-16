الأب مبارك: أكثرَ الناس عبوديّة مَن يعتقدُ نفسَه حرًّا وهو ليس كذلك

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إذا رأيتَ عاقلًا يبحثُ عن الحقيقة وينطقُ بالحقِّ، لا تنسَ كم من أحمقٍ يعيش فيها ولا يجرؤ على قولها، واعلَمْ أن أكثرَ الناس عبوديّة مَن يعتقدُ نفسَه حرًّا وهو ليس كذلك.