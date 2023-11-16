مقتل 11 شخصا واصابة 51 آخرين بجروح في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي في شمال الصين

قتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 51 آخرون بجروح في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي في شمال الصين. واشارت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الى إنّه "تم تأكيد مقتل 11 شخصاً، لكنّ العدد الدقيق للضحايا لا يزال قيد التقييم"، مشيرة إلى أنّه "تم إجلاء 63 شخصا، نقل 51 منهم إلى المستشفى".

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