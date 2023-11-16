"سي إن إن": لا دليل على اكتشاف اسرائيل شبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة

افادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأنه "لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة".
وأعادت "سي إن إن" إلى الأذهان أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عرض خلال مؤتمر صحفي قبل 3 أسابيع مقطعا مصورا توضيحيا لشبكة متعددة المستويات من الأنفاق والغرف، قال الجيش الإسرائيلي إنها مستخدمة من قبل "حماس" للأغراض العسكرية.
وحتى الآن أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه أسلحة ومركز قيادة عمليات لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى "الشفاء"، الذي بدأ الجيش باقتحامه فجر الأربعاء.
ونفت "حماس" صحة ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، واصفة تصريحاته بـ "الأكاذيب" و"الدعاية".
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