جنبلاط: نستنكر أي كلام تحريضي داخلي وخاصة تجاه الراعي

اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اننا "نستنكر أي كلام تحريضي داخلي وخاصة تجاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه المرحلة الاستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة. وحدة الصف الداخلي فوق كل اعتبار".

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