انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع إجمالي الجنود القتلى إلى 370 والان مع التفاصيل
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.
ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:
النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.
النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي.
وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 368 قتيلا، وإلى 49 قتيلا منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة.
فلسطينيا، أفات وزارة الصحة في غزة بمقتل نحو 11,500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال ونحو 3145 امرأة و685 مسنًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبلغ عدد المفقودين 3640 مفقودا، منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض.