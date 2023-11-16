شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا ينظمون 50 مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن تحالف الأحزاب المصرية سينظمون خلال الفترة المتبقية من الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي ما يزيد عن 50 مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشمل جميع محافظات مصر.

وقال "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن جميع أحزاب التحالف سوف تشارك في عقد فعاليات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى ولذا ستنظم مؤتمرات جماهيرية بجميع المحافظات سواء في القاهرة والجيزة فضلا عن جميع محافظات مصر.

وأوضح أن تحالف الأحزاب المصرية وعلي رأسهم حزب إرادة جيل، أول من أعلنوا دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024، نظرا لأنه الجدير بقيادة البلاد خلال الفترة الراهنة التي تشهد حالة توترات علي جميع الحدود المصرية.