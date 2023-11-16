"Lari" نشرت ارشادات للمزارعين حول الأمطار المتوقعة في الايام القادمة

اشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، الى ان "المؤشرات المناخية تفيد عن هطول أمطار متفرقة مساء الخميس وصباح الجمعة، لتعود أمطاراً غزيرة السبتمساءً ، والاحد والاثنين وصباح الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على قمم الجبال العالية".

ونبهت من "حدوث سيول وفيضانات، كما ان على المزارعين زرع الاصناف الشتوية ورش الاسمدة الاساسية وقلع البطاطا اللقيسة".