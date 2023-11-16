اشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، الى ان "المؤشرات المناخية تفيد عن هطول أمطار متفرقة مساء الخميس وصباح الجمعة، لتعود أمطاراً غزيرة السبتمساءً ، والاحد والاثنين وصباح الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على قمم الجبال العالية".
ونبهت من "حدوث سيول وفيضانات، كما ان على المزارعين زرع الاصناف الشتوية ورش الاسمدة الاساسية وقلع البطاطا اللقيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر "Lari" نشرت ارشادات للمزارعين حول الأمطار المتوقعة في الايام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.