افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن ان "حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور سهل الماري المجيدية مزارع شبعا العرقوب منذ ليل امس، يخرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي نوع ام كا فوق المنطقة، وخاصة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة تلال المحمودية، الا ان هذا الهدوء لم يسر على القطاعين الغربي والاوسط بعد ان جدد الطيران الاسرائلي فجرا قصفه لهذين القطاعين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": : حال من الحذر يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان يخرقه تحليق مكثف للطيران التجسسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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