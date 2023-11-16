الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير على أوتوستراد المنصف

أعلن الدفاع المدني أن "عناصره نقلت ثلاثة جرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على أوتوستراد المنصف -جبيل".

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