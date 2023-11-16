عبدالله: مجزرة مستشفى المعمداني وجريمة مستشفى الشفاء وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

اكد النائب بلال عبدالله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مجزرة مستشفى المعمداني، وجريمة مستشفى الشفاء في غزة، يشكلان وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومعاييره ووصفاته التي يحاول أن يصدرها لنا حول الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات وغيرها. انه زمن العنصرية، والتمييز العرقي، والابادة الجماعية، والاستعمار الجديد. فلسطين هي العنوان".

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