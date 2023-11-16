ابوكسم: التهجمات المستنكرة على الراعي تعبّر عن حقد دفين لا تخدم الوحدة الوطنية

اكد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم، ردا على بعض الأصوات التي استهدفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، "أن هذه الأصوات لن تستطيع النيل من كرامة وعزة وعنفوان سيّد بكركي، على أمل أن يرتقي هؤلاء بفهمهم إلى مغزى ما قاله الراعي ومعنى التضامن في موضوع "لم الصواني" الذي هو أبعد ما يكون عن موضوع "الشحادة". ثم إن الراعي كان يتكلم عن عمل رعوي كنسي وكيفية دعم صمود الاهالي وأبناء الرعايا في قراهم وبلداتهم الحدودية وكيفية مساعدة النازحين منهم بسبب ما تشهده تطورات الجبهة الجنوبية، وبالتالي لا مبرر على الاطلاق لهذا الكلام الهابط ولهذه التهجمات المستنكرة التي تعبّر عن حقد دفين ولا تخدم الوحدة الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد". وشدد على ان "البطريركية المارونية ستبقى رمزاً للوطنية وللدفاع عن لبنان أولاً واخيراً، وعنواناً لحماية الجميع ولا تطلب حماية أحد ولا تتسكّع عند أحد".