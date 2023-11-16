الكونغرس الأميركي وافق على مشروع قانون التمويل الحكومي دون دعم أوكرانيا وإسرائيل

ذكرن وسائل اعلام اميركية ان "مجلس الشيوخ الأميركي، صوت لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأميركية، لكنه لا يتضمن أي مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا".

وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

ومرّر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون التمويل الحكومي بنسبة 336 صوتا مؤيدا للمشروع و95 صوتا معارضا له.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية المؤقتة يوم غد الجمعة، الموافق 17 تشرين الثاني.

يُشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا، لكن لا يبدو أن هناك دعما واضحا في الكونغرس لهذا الطلب.