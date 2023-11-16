السعودية تدين وترفض اقتحام وقصف محيط مستشفيات بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية. وتؤكد المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية والغير إنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية



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