- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة
حرصت المملكة منذ تأسيسها على مد جسور التواصل مع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة قائمة على بناء علاقات إيجابية مبنية على الاحترام...
السعودية تدين وترفض اقتحام وقصف محيط مستشفيات بقطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء...
سفير السعودية لدى مصر يتابع سير عمل إدخال المساعدات الإغاثية المقدمة إلى غزة
تابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية سير عمل...
انتهاكات الاحتلال تجرد غزة من الوقود ومستشفياتها من الأمان
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكبر مستشفى في غزة، وهو منشأة محاصرة مليئة بمئات المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، والتي...
كوريا الشمالية تنجح في اختبار محركات تعمل بالوقود الصلب
قدم اختبار ناجح لكوريا الشمالية تحذيرا بأن محركاتها جاهزة للإطلاق بشكل أسرع، وجاء ذلك في إعلانها أنها اختبرت بنجاح محركات جديدة...
وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة...
القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بلجيكا، الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.