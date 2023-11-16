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الحرب على غزة .. غارات إسرائيلية متواصلة على شمال ووسط غزة

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ياسر رشاد - القاهرة -  

الحرب على غزة .. شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، ومدفعيته، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

 

وأضافت أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في بيت لاهيا ومحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

 

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة المواطنين ومركبات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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