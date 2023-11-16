أكّدت معلومات للـ"LBCI" أنّ "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، وجّه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المجتمعين، في الجلسة الوزارية يتّهم فيها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بأنه يريد إيقاف ترسية مناقصة الغاز والفيول أويل".
ورأى فياض أنّ "ذلك سيؤدي إلى تأخير وصول الوقود والتسبب في انخفاض إمدادات الكهرباء وربما الوصول إلى انقطاع التيار الكهربائيّ، في منتصف كانون الأول".
واعتبر أنّ "العلية يرتكب خطأً كبيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـ"LBCI": فياض وجّه رسالة لميقاتي يتّهم فيها العلية بإيقاف ترسية مناقصة الغاز والفيول أويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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