الداخلية الألمانية أعلنت عن عملية واسعة للشرطة تستهدف جمعية يُشتبه في ارتباطها بحزب الله

اعلنت وزارة الداخلية الالمانية، أن الشرطة نفّذت في سبع مناطق من البلاد عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بحزب الله، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وزعمت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، ان "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، لافتة إلى أن "عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس مجموعات تابعة له".
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