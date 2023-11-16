بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي. وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، "أنني أعتقد أنّ دراسة تتعلق بتأجيل التسريح لقائد الجيش جوزاف عون ستُطرح أمام مجلس الوزراء"، وفق ما نقلت عنه قناة الـ"إل بي سي أي".

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