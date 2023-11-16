"المنار": غارات إسرائيلية استهدفت أحراج "اللبونة" جنوبي الناقورة وأحراج بلدة عيتا الشعب

أفادت قناة "المنار" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة جوية عنيفة على أحراج "اللبونة" جنوبي الناقورة. ولفتت إلى "غارة جويّة نفذها الطيران الحربي المعادي على أحراج بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط في جنوب لبنان". وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط الخيام. ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

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