قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق في قطاع غزة

تشهد مناطق في قطاع غزّة قصفًا إسرائيليًا مكثفًا. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 9 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة.

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