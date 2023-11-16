الشرطة الإسرائيلية: إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار جنوب القدس ومقتل 3 مسلحين نفذوا العملية

زعم متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنّه قُتل 3 مسلحين فلسطينيين إثر عملية إطلاق نار في جنوب القدس تسببت بإصابة 6 إسرائيليين على الأقل، أحدهم إصابته خطيرة".
وكانت قد افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن "إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس والقضاء على منفذ العملية".
من جهتها، ادعت القناة 12 الإسرائيلية ان "3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس".
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