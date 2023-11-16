إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل الغربي بعد عمليات للجيش الإسرائيلي. وزعمت أنّ الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

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