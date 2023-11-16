انت الان تتابع خبر بعد 38 عامًا من الانتظار.. ماذا يعني فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؟ والان مع التفاصيل
وبدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع العراقيين بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو. وقال السوداني على منصة (إكس)، "خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم".
وأضاف، أن "عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا قديماً وحديثاً المعرفة والعلم والثقافة، وهي تقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية؛ فشكراً للدول التي صوّتت للعراق، وتحيةً للجهود التي بذلها ممثلو العراق لنيل هذا الاستحقاق".
الى ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أن حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعزز قرارات المؤسسات في تحقيق أهدافها.
وقال العبودي على منصة (إكس)، أن "حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعزز قرارات مؤسساتنا في تحقيق أهدافها ورسالتها والتزامها في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة".
وبحسب مصدر حكومي، فان الفوز بالعضوية يمثل عودة البلد إلى الواجهات الدولية المهمة وهو يقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق.
وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "اجتماعان عقدا في كانون الثاني 2023 وآذار 2023 بين رئيس مجلس الوزراء والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو"، لافتا الى ان "الفوز بالعضوية هو أحدى نتائج إصرار رئيس الوزراء على ان يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو".
وأضاف، ان "هذا الفوز يمثل عودة البلد إلى الواجهات الدولية المهمة وهو يقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق"، مشيرا الى ان "عضوية العراق جاءت بعد فوزه في الانتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته 42 في باريس".
ويعتبر المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة لليونسكو ويعتمد اختيار ممثلي الدول الأعضاء بصورة رئيسية على تنوع الثقافات التي يمثلونها وعلى أصولهم الجغرافية، بحسب المصدر.
يتكون المجلس التنفيذي لليونيسكو من 58 عضواً ويجتمع مرتين في السنة.
*مميزات الفوز
وبين ان "العراق انتخب هذه السنة عضوا في المجلس التنفيذي من بين الدول العربية مع ثلاثة دول أخرى، ومن ثمار فوز العراق بهذه العضوية هو تنفيذ المشاريع الثقافية الكبرى التي ستحضّر في البلاد"، كاشفاً ان "عضوية العراق في المجلس ستمكنه من القيام بمتابعة أعمال ومشروعات المنظمة ومنها دعم مشاريع محو الامية، بالإضافة إلى دعم التدريب المهني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين وبرامج العلوم العالمية، فضلاً عن المشاريع التاريخية والثقافية واتفاقيات التعاون العالمي والحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان ووضع آلية تنفيذ الأنشطة في المناطق الجغرافية ومتابعة الإصلاحات في مختلف مجالات المنظمة".