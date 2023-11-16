قانوني فرنسي: سنجري دراسات تقنية معمقة للربط بين الحصار الإسرائيلي لغزة ومبدأ الإبادة الجماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد القانوني الفرنسي “جيل ديفير”، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه تم تشكيل فريق من 500 قانوني فرنسي من أجل الوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن هناك المئات من الشهادات التي توضح بأن القوات الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في دراسات تقنية معمقة للربط بين الحصار الإسرائيلي لغزة ومبدأ الإبادة الجماعية.