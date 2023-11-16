مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: قصر استخدام الوقود في غزة على شاحنات المساعدات غير منطقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر “مي الصايغ”، أن قصر استخدام الوقود في غزة على شاحنات المساعدات أمر غير منطقي.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن غالبية المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة خرجت عن السيطرة، بسبب نفاد الوقود مع استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر.

وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور شديد، مطالبة بتدخل دولي عاجل من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء.