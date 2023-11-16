العراق يدين استهداف محيط المستشفى الأردنيّ في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان اليوم الخميس - أن وزارة الخارجية تُدينُ بأشدِّ العبارات القصف الذي قامت به سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة؛ والذي أدى إلى إصابة عدد من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف المصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرّاء القصف المستمر على القطاع.

وأضاف أن الانتهاكات المستمرة من قبل سلطة الاحتلال الغاصب،على المستشفيات وتعريض الطواقم الطبية للخطر، يُعد جريمةٌ مرفوضة ومُدانة، وتمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ.

وأعربت الوزارة عن تضامن العراق مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، بضرورة التدخُّل لإيقاف هذه الانتهاكات، التي تطال المستشفيات والبنى التحتيّة الطبيّة وكوادرها.

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