شاهد.. إصابة إسرائيليين في إطلاق نار على طريق الأأفاق بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عدد من الإسرائيليين، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنًا مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الـ41.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إصابة 5 إسرائيليين بجراح، أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد من المهاجمين، وتم تحييد بعضهم.

وأضافت أن الترجيحات تشير إلى أن 3 فلسطينيين شاركوا في الهجوم، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على شبكات التواصل أجسادا ملقاة على طريق الأنفاق، وتحديدا عند الحاجز العسكري المؤدي إلى الأنفاق، الذي يقع غربي بيت لحم، بينما انتشرت قوات أمنية وعسكرية ومركبات الإسعاف بالمكان.

وطريق الأنفاق يكتسب أهمية كبيرة، إذ يربط المستوطنات الإسرائيلية في جنوبي الضفة الغربية بمدينة القدس.

وهو عبارة عن طريق إلتفافي يتكون من نفقين كبيرين داخل جبال بيت لحم والقدس، فضلا عن جسر معلق.

وتعرض هذا الطريق لهجمات فلسطينية متكررة خلال الحرب الحالية وفي أوقات الاضطرابات.

وإلى ذلك، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية في قرية بجنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت كتائب القسام عبر "تليغرام" أنها استهدفت القوات التي اقتحمت قرية كفر دان بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة شهاب الإخبارية أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

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