شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب حماة الوطن في محافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي ستقام الشهر القادم، وذلك الساعة الخامسة مساءً ب "أرض كوتة" مدخل قرية ميت حبيش التابعة لمدينة طنطا.

ومن المفترض أن يحضر المؤتمر الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب أحمد يحيي الجحش وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدد من الأمناء بالمراكز والمدن وأعضاء الحزب بالمحافظة.