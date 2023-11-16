عبداللهيان: إيران غير متورطة في هجوم بمسيّرة يبدو أنّها كانت تستهدف سفينة أميركية بالبحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ طهران غير متورطة في هجوم بمسيّرة يبدو أنّها كانت تستهدف سفينة أميركية بالبحر الأحمر.

وأمس، أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تصريح لقناة "الجزيرة"، بأنّ "المدمرة "توماس هاندر" دافعت عن نفسها بنجاح ضد مسيّرة خلال عبورها البحر الأحمر".

ولفت إلى أنّ "المسيّرة انطلقت من اليمن واقتربت كثيرًا من المدمرة هادنر بالقرب من باب المندب".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن "البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر".

وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، أنّ "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيّرة التي اعلنت أميركا تدميرها".