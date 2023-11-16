أفادت قناة الـ"إل بي سي أي"، بأنّ "مجلس الوزراء كلف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إعداد دراسة تتعلق بكل ما يحيط بتلزيم البريد ورفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والدراسة تشمل أيضًا موضوع تزويد لبنان بالإنترنت عبر ستار لينك".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء كلف القرم إعداد دراسة تتعلق بتلزيم البريد ورفعها الأسبوع المقبل وتشمل موضوع "ستار لينك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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