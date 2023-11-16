"الجديد": موضوع قيادة الجيش لم يطرح خلال جلسة مجلس الوزراء

أفادت قناة "الجديد"، بأنّه لم يُطرح موضوع التعيين أو التمديد لقيادة الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء.

من جانبها، ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ ميقاتي طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، أفادت قناة الـ"إل بي سي أي"، بأنّ "مجلس الوزراء كلف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إعداد دراسة تتعلق بكل ما يحيط بتلزيم البريد ورفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والدراسة تشمل أيضًا موضوع تزويد لبنان بالإنترنت عبر ستار لينك".