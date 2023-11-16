القرم أعلن التجديد لـ"ليبان بوست" لحين تكليف شركة جديدة: العقد معها مجحف وخاب أملي بالنتيجة

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عقب جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، عن التجديد لـ"ليبان بوست" هو لأجل غير مسمى إلى حين تكليف شركة جديدة، لافتًا "أنني لم أهدد بالاعتكاف، لكن خاب أملي بالنتيجة التي وصلنا لها".

أشار إلى "أنّني قلت مرارًا إنني لا أريد التجديد لليبان بوست والعقد معها مجحف بحق الدولة، واليوم سوف يكون هناك تداعيات لهذا الأمر"، مشددًا على أنّه قام بجهد في هذا الملف.

وكشف القرم أنّه تم تأجيل موضوع "ستار لينك" للجلسة المقبلة.